Помогите составить план, правление Ивана третьего, заранее спасибо.

Гость: Гость:

Иван 3 Васильевич 1462-1505гг. Основные направления деятельности:1.Обьединение русских земель под властью Москвы 2.Освобождение Руси от ордынской зависимости (1480 г)3.Создание законов единого государства -Судебник 1497 г. С 1485 г. Иван 3 -государь всея Руси