Составте таблицу благоприятных и неблагоприятных условий в семье
Обществознание
Составте таблицу благоприятных и неблагоприятных условий в семье
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не благоприятное условие в семье это тогда когда родители все время ругаются.А благоприятное условие в семье это когда все живут мирно и дружно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Книги 72 страницы Алеша прочитал одну четвертую часть этой книге алина одну третью часть на сколько страниц больше прочитал алина чем лесу
Математика
Одинаковое количество карандашей разложили в коробки двух видов.Получилось 4 мал??нькие коробки по 6 карандашей и 2 большие коробки. Сколько каранд...
Математика