Укажите условие и зключение теоремы: а) Если a||b и b||c, то a||c. б) Если число делится ??а 8, то оно делится и на 4. в) Если из четырех заданных точек каждые три точки коллинеарны, то все четыре точки коллинеарны. г) Если...

География

Укажите условие и зключение теоремы: а) Если a||b и b||c, то a||c. б) Если число делится ??а 8, то оно делится и на 4. в) Если из четырех заданных точек каждые три точки коллинеарны, то все четыре точки коллинеарны. г) Если a, b, c - действительные числа, agt;b и bgt;c, то agt;c.

Автор: Гость