Укажите условие и зключение теоремы: а) Если a||b и b||c, то a||c. б) Если число делится ??а 8, то оно делится и на 4. в) Если из четырех заданных точек каждые три точки коллинеарны, то все четыре точки коллинеарны. г) Если...
География
Укажите условие и зключение теоремы: а) Если a||b и b||c, то a||c. б) Если число делится ??а 8, то оно делится и на 4. в) Если из четырех заданных точек каждые три точки коллинеарны, то все четыре точки коллинеарны. г) Если a, b, c - действительные числа, agt;b и bgt;c, то agt;c.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)Если число делится на 8 то оно делится и на 4 и оно делится и на 2!
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