СРОЧНО!!!!! в сухом белье содержится 4% воды. После стирки в стиральной машине бельё содержит 20% воды. Сколько будет весить бельё после стирки 5кг сухого белья?

Гость: Гость:

5000:100*4=250(г)-Воды в сухом белье. В постиранном в 5 раз больше. 250*5=1250(г)-Воды в постир. белье. В белье без воды-5000-250=4750(г) Соответственно в постир. белье 4750+1250=6000(г)