Помогите вставить буквы! И объяснить почему. Глаже... ые брюки Пересаже... ыу овощ?? Маринова... ый огурец Орли... ый клюв Клюкве.. ый кисель Стены побеле... ы Соле.. ые грибы Плете... ый руками Загруже... ый уроками...
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Помогите вставить буквы! И объяснить почему. Глаже... ые брюки Пересаже... ыу овощ?? Маринова... ый огурец Орли... ый клюв Клюкве.. ый кисель Стены побеле... ы Соле.. ые грибы Плете... ый руками Загруже... ый уроками Тума... ая даль Даль тума... а Жже.. ый сахар Рва.. ый свитер Переплете... ая книга Исти... ые ценности Неслыха.. ый позор Пудре... ица девушки Свяще... ая война Броше... ый камень Полотня... ая рубашка Революцио... ое время Стари.. ые книги
Ответ(ы) на вопрос:
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Глаженые брюки Пересаженные овощи Маринованный огурец Орлиный клюв Клюквенный кисель Стены побелены Солёные грибы Плетёный руками Загруженный уроками Туманная даль Даль туманна Жженый сахар Рваный свитер Переплетенная книга Истинные ценности Неслыханный позор Пудреница девушки Священная война Брошенный камень Полотняная рубашка Революционное время Старинные книги
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