Что теряет или выигрывает страна от эмиграций квалифицированных работников и специалистов?
Обществознание
Что теряет или выигрывает страна от эмиграций квалифицированных работников и специалистов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну сам подумай,если из страны выезжают специалисты,это утраты хорошего рабочего труда,тем самым понижение роста производительности.С другой стороны,если специалисты въезжают,то это приток квалифицированного труда,рост числа производительности в той или иной отрасли. Кекк))
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