Что теряет или выигрывает страна от эмиграций квалифицированных работников и специалистов?

Гость: Гость:

Ну сам подумай,если из страны выезжают специалисты,это утраты хорошего рабочего труда,тем самым понижение роста производительности.С другой стороны,если специалисты въезжают,то это приток квалифицированного труда,рост числа производительности в той или иной отрасли. Кекк))