Какая орфограмма в слове безыскусственный после приставки без

Русский язык
Какая орфограмма в слове безыскусственный после приставки без
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двойные буквы сс и нн
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