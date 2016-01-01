Укажите ошибку в образовании страдательных причастий прошедшего времени. 1)разб??ть-разбитый 2)победить-побежденный 3)потерять-потеренный 4)бросить-брошенный
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Укажите ошибку в образовании страдательных причастий прошедшего времени. 1)разб??ть-разбитый 2)победить-побежденный 3)потерять-потеренный 4)бросить-брошенный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потерянный ............
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