Укажите ошибку в образовании страдательных причастий прошедшего времени. 1)разб??ть-разбитый 2)победить-побежденный 3)потерять-потеренный 4)бросить-брошенный

Русский язык
Укажите ошибку в образовании страдательных причастий прошедшего времени. 1)разб??ть-разбитый 2)победить-побежденный 3)потерять-потеренный 4)бросить-брошенный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потерянный ............
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