Какая согласных в корнях нарицательных существительных может чередоваться с Ш? л м н п р

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Какая согласных в корнях нарицательных существительных может чередоваться с Ш? л м н п р
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ш//н  например: карман - кармашек, баран - барашек, таракан - таракашка, камень - камешек и т.д.
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