Какая температура мочи человека?
Биология
Какая температура мочи человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
37.1градуса по цельсию......
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