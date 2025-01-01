Какая у брюхоногих моллюсков кровеносная система

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Кровеносная система. У большинства брюхоногих, как и у виноградной улитки, сердце состоит из одного желудочка и одного предсердия. Исключение составляют дву предсердные примитивные брюхоногие, у которых или два нормальных предсердия соответственно двум жабрам, или одно нормальное и одно рудиментарное.