Какая у брюхоногих моллюсков кровеносная система

Биология
Какая у брюхоногих моллюсков кровеносная система
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кровеносная система. У большинства брюхоногих, как и у виноградной улитки, сердце состоит из одного желудочка и одного предсердия. Исключение составляют дву предсердные примитивные брюхоногие, у которых или два нормальных предсердия соответственно двум жабрам, или одно нормальное и одно рудиментарное.  
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