Решение неравенства |x-2|-|x-3|lt;6-3x
Алгебра
Решение неравенства |x-2|-|x-3|lt;6-3x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)x<2 -x+2+x-3<6-3x 3x<6+1 3x<7 x<2 1/3 x∈(-∞;2) 2)2≤x≤3 x-2+x-3<6-3x 2x+3x<6+5 5x<11 x<2,2 x∈[2;2,2) 3)x>3 x-2-x+3<6-3x 3x<6-1 3x<5 x<1 2/3 нет решения Oтвет x∈(-∞;2.2)
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