Утром электричка едет из одного областного центра в другой за 3ч 20мин, а на обратную дорогу вечером тратит 2ч 40 мин. В каком случае средняя скорость движения электрички больше и во сколько раз? P.s.: можно с подробным объяс...
Физика
Утром электричка едет из одного областного центра в другой за 3ч 20мин, а на обратную дорогу вечером тратит 2ч 40 мин. В каком случае средняя скорость движения электрички больше и во сколько раз? P.s.: можно с подробным объяснением? Просто задача слишком лёгкая, и я боюсь, что я не правильно её решаю. И ещё. Не могли бы вы подсказать, с какого пособия эта задача?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во втором случае ср скорость больше V2/v1=t1/t2 V2/V1=200/160 d 1.25 hfpf ,scnhtt
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
От школы до спортивного зала 1 километр по парку нужно пройти 9/100 этого расстояния по переулку 11/100 остальную часть пути проехать на автобусе с...
Алгебра