Утром электричка едет из одного областного центра в другой за 3ч 20мин, а на обратную дорогу вечером тратит 2ч 40 мин. В каком случае средняя скорость движения электрички больше и во сколько раз? P.s.: можно с подробным объяс...

Физика
Утром электричка едет из одного областного центра в другой за 3ч 20мин, а на обратную дорогу вечером тратит 2ч 40 мин. В каком случае средняя скорость движения электрички больше и во сколько раз? P.s.: можно с подробным объяснением? Просто задача слишком лёгкая, и я боюсь, что я не правильно её решаю. И ещё. Не могли бы вы подсказать, с какого пособия эта задача?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во втором случае ср скорость больше V2/v1=t1/t2  V2/V1=200/160 d 1.25 hfpf ,scnhtt
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