Утром электричка едет из одного областного центра в другой за 3ч 20мин, а на обратную дорогу вечером тратит 2ч 40 мин. В каком случае средняя скорость движения электрички больше и во сколько раз? P.s.: можно с подробным объяс...

Физика

Утром электричка едет из одного областного центра в другой за 3ч 20мин, а на обратную дорогу вечером тратит 2ч 40 мин. В каком случае средняя скорость движения электрички больше и во сколько раз? P.s.: можно с подробным объяснением? Просто задача слишком лёгкая, и я боюсь, что я не правильно её решаю. И ещё. Не могли бы вы подсказать, с какого пособия эта задача?

Автор: Гость