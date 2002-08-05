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Решить уравнение плииииззз
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Решить уравнение плииииззз
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+3(5-2х)=5х+12 8+15-6х=5х+12 11х=11 х=1
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