Решить уравнение плииииззз

Алгебра
Решить уравнение плииииззз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+3(5-2х)=5х+12 8+15-6х=5х+12 11х=11 х=1
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