Малая терция входит в состав мажорного,минорного и уменьшённого трезвучий.Превратите данные малые терции в эти аккорды и подпишите их. ре фа, соль си бемоль, си ре

Музыка
Малая терция входит в состав мажорного,минорного и уменьшённого трезвучий.Превратите данные малые терции в эти аккорды и подпишите их. ре фа, соль си бемоль, си ре
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Терции: ре - фа, соль-си бемоль, си-ре. аккорды: ре-фа-ля, соль-си бемоль - ре, си-ре-фа
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