Малая терция входит в состав мажорного,минорного и уменьшённого трезвучий.Превратите данные малые терции в эти аккорды и подпишите их. ре фа, соль си бемоль, си ре

Музыка

Малая терция входит в состав мажорного,минорного и уменьшённого трезвучий.Превратите данные малые терции в эти аккорды и подпишите их. ре фа, соль си бемоль, си ре

Автор: Гость