Какую разновидность мышечной ткани имеют внутренние органы ?
Биология
Какую разновидность мышечной ткани имеют внутренние органы ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гладкая мышечная ткань, сокращается невольно, т.е. не поддаётся контролю сознания
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