Решение.....................................................................................
Алгебра
Решение.....................................................................................
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
знаменатель по свойству логарифма 4^log45 =5 70/5 = 14
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Рост Игоря составляет 5/6 роста Володи . А рост Леночки составляет 3/4 роста Володи. Какой рост у Володи и Леночки?
Другие предметы
В воскреснике участвовало 120 человек.Все они разбились на несколько бригад.в кажд??й бригаде было 7 мужчин и 5 женщин.Сколько женщин и сколько муж...
Другие предметы