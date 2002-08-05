Запишите все трехзначные числа, для записи которых употребляются только цифры 0 9 3 без повторения
Математика
Запишите все трехзначные числа, для записи которых употребляются только цифры 0 9 3 без повторения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
390, 903, 309, 039, 093 Вроде так
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