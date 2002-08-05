От школы до спортивного зала 1 километр по парку нужно пройти 9/100 этого расстояния по переулку 11/100 остальную часть пути проехать на автобусе сколько метров надо проехать на автобусе
Математика
От школы до спортивного зала 1 километр по парку нужно пройти 9/100 этого расстояния по переулку 11/100 остальную часть пути проехать на автобусе сколько метров надо проехать на автобусе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800 метров. 9/100 =90, 11/100=110 соответственно. значит 1000 метров(1 км) - 200 метров (90 плюс 110) = 800 метров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Английский язык
Математика