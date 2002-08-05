От школы до спортивного зала 1 километр по парку нужно пройти 9/100 этого расстояния по переулку 11/100 остальную часть пути проехать на автобусе сколько метров надо проехать на автобусе

Математика

От школы до спортивного зала 1 километр по парку нужно пройти 9/100 этого расстояния по переулку 11/100 остальную часть пути проехать на автобусе сколько метров надо проехать на автобусе

Автор: Гость