как на письме одно предложение отделяется от другого
Русский язык
как на письме одно предложение отделяется от другого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На письме одно предложение отделяется от другого разными знаками препинания.(! ? .) но в основном преобладает точка.
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