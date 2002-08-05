как на письме одно предложение отделяется от другого

Русский язык
как на письме одно предложение отделяется от другого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На письме одно предложение отделяется от другого разными знаками препинания.(! ? .) но в основном преобладает точка.
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