какая идея лежитв основе принципа действия счетчика Гейгера?  

Физика
какая идея лежитв основе принципа действия счетчика Гейгера?  
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
частица влетает, ионизирует аргон. это регистрирует спец датчик и раздается щелчок
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