Какие 4 предложения составить с обращениями,выраженными как одушевлённами,так и неодушевлённами существительными.

Русский язык
Какие 4 предложения составить с обращениями,выраженными как одушевлённами,так и неодушевлённами существительными.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ребята, давайте жить дружно!  Как ты, моя девочка, хороша сегодня. Море, как хочу я окунуться в воду синюю твою! Здравствуй, милая березка, что скучаешь ты в лесу?
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