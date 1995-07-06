Какие числа,кратные 4,находятся между числами 783 и 795

Математика
Какие числа,кратные 4,находятся между числами 783 и 795
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот эти числа  784 788 и 792
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