Какие числа надо записать в пустые клетки чтобы значение суммы чисел по любой гор??зонтали и вертикали было равно 5

Математика

Какие числа надо записать в пустые клетки чтобы значение суммы чисел по любой гор??зонтали и вертикали было равно 5

Автор: Гость