Какие числа надо записать в пустые клетки чтобы значение суммы чисел по любой гор??зонтали и вертикали было равно 5

Математика
Какие числа надо записать в пустые клетки чтобы значение суммы чисел по любой гор??зонтали и вертикали было равно 5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Левый нижний 1,9 левый средний 2,6 центральный -0,8 верхний правый 1,1 верхний средний 3,4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Talk to your partner . Use the adjectives in the box . Does the weather affect our health ? How do people feel in good weather ? How do pe...
Ответить
Английский язык
Срочно номер 2) пожалуста
Ответить
Математика
6582-(x-6582)=6582 (x+200)-470=200
Ответить
Қазақ тiлi
Тіршілік көзі туралы сөйлем құрау
Ответить
Физика
P1=760мм P2=722мм h=? пж сделайте
Ответить