Какие числа надо записать в пустые клетки чтобы значение суммы чисел по любой гор??зонтали и вертикали было равно 5
Математика
Какие числа надо записать в пустые клетки чтобы значение суммы чисел по любой гор??зонтали и вертикали было равно 5
Ответ(ы):
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Левый нижний 1,9 левый средний 2,6 центральный -0,8 верхний правый 1,1 верхний средний 3,4
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