Какие элементы повести "Барышня-крестьянка" показались вам комичными, пародийным??? Помогите пожалуйста, срочно надо!

Литература
Какие элементы повести "Барышня-крестьянка" показались вам комичными, пародийным??? Помогите пожалуйста, срочно надо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда ГГ попросила у своей матчихи белила и перетянулась карсетом что фигура напоминала Х. это было смешно даже для отца ГГ
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