Поставьте слова в корретном порядке,please 1)Made 2)say 3)thing 4)a 5)you 6)stupid 7)such 8)what
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Поставьте слова в корретном порядке,please 1)Made 2)say 3)thing 4)a 5)you 6)stupid 7)such 8)what
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
What made you say such a stupid thing?
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