Срочно: Влияние алкоголя, никотина, наркотиков,окружающей среды на здоровье человека.

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1 вред алкоголя :при сильной алкогольной зависимости в первую очередь страдает печень ,это проявляется в жировой инфильтрации печени и накопление жира внутри печеночных клеток ,приводит к гепатиту и циррозу .2 нервная система .Алкоголь может привести к временной потере памяти и даже к коме .3 сердечно-сосудистая система .повышение ЧСС (пульс) и расширение сосудов всего тела ,развитие атеросклероза и ослабление сердечной мышцы .4 Пищеварительная система язва ,гастрит ,рак ,язва 12-перстной кишки ,панкреатит .5 репродукция .Импотенция у мужчин ,нарушение менструального цикла у женщин .6при инъекции наркотиков можно заразиться ВИЧ ,ВИЧ попадает прямо в организм ,тем самым начиная губить один из видов лимфоцитов .Никотин попадает сразу в мозг ,при одной затяжке ,ОН повышает содержание дофамина в мозге ,что и придает человеку наслаждение (поэтому оч. тяжело бросить курить )НО самым опасным является рак легких .Влияние плохой атмосферы сказывается на продолжительность жизни человека 1 чем дышим :город -пыль ,грязь результат астма ,или аллергия на пыль .2 загрязнение водоемов .люди загрязняют их ,и потом же лезут в водоемы -тем самым мы получаем кишечную палочку ,различные инфекции самая распространенная :вирусные бородавки .