Какие свойства щелочных металлов увеличивается в подгруппе сверху вниз? 1.энергия ионизации 2.металлические свойства 3.восстановительное свойства 4.радиус атома a) 1,2,3,4 b)1,2 c) 1,2,3 d)1,2,3 e) 2,3,4
Химия
Какие свойства щелочных металлов увеличивается в подгруппе сверху вниз? 1.энергия ионизации 2.металлические свойства 3.восстановительное свойства 4.радиус атома a) 1,2,3,4 b)1,2 c) 1,2,3 d)1,2,3 e) 2,3,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
метал. св-ва ,восстанов. св-ва и радиус атома,т.е. под буквой Е
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