Из курсов природоведения и биологии вспомните, как образуются почвы и какие вы зн??ете почвы

Биология
Из курсов природоведения и биологии вспомните, как образуются почвы и какие вы зн??ете почвы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вначале происходит поселение на горных породах различных организмов, а окончательно почва сформировывается через тысячи лет. Как правило, за сто лет, мощность почвы вырастает лишь на 0,5-2 см.  ПЛОДОРОДНАЯ ПОЧВА. СТРУКТУРНАЯ ПОЧВА. ГЛИНИСТАЯ ПОЧВА СУПЕСЧАНАЯ ПОЧВА ПЕСЧАНИСТАЯ ПОЧВА
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