Черта внимательного, учтивого, воспитательного человека

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Черта внимательного, учтивого, воспитательного человека
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вежливый-внимательный,учтивый,воспитанный.
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