Черта внимательного, учтивого, воспитательного человека
Русский язык
Черта внимательного, учтивого, воспитательного человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вежливый-внимательный,учтивый,воспитанный.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Один из углов ,образовавшихся при пересечении двух прямых в 4 раза больше суммы см??жных с ним углов. Найдите эти углы
Физика
На наклонной плоскости высотой 5 метров и длиной 10 метров находится тело массой 50 ??г, на которое действует сила F. Определите ускорение тела, тр...
Математика