Объём конуса равен 100pi. Найдите высоту конуса,если радиус основания равен 5.

Алгебра
Объём конуса равен 100pi. Найдите высоту конуса,если радиус основания равен 5.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула объема такова: V=1/3 piR²h R=5 V=100 100=1/3pi5²h 300=pi25h h=12pi Ответ:12
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