Один из углов ,образовавшихся при пересечении двух прямых в 4 раза больше суммы см??жных с ним углов. Найдите эти углы
Геометрия
Один из углов ,образовавшихся при пересечении двух прямых в 4 раза больше суммы см??жных с ним углов. Найдите эти углы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть сумма двух углов равна х°, это вертикальные углы. Смежный с ними угол равен 4х°, вертикальный с ним тоже равен 4х°. Сумма четырёх углов равна 360°. 4х+4х+х=360; х=360:9=40°; 40:2=20°; два угла равны по 20°; Два других угла равны по: 4х=4*40=160°; ответ: 20; 20; 160; 160
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