Решите 4.61 4.63 4.65 4.80 Заранее спасибо
Алгебра
Решите 4.61 4.63 4.65 4.80 Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.61 2^x/4+8/2^x=3 2^x=a a/4+8/a-3=0 a²-12a+32=0 a1=a2=12 U a1*a2=32 a1=4⇒2^x=4⇒x=2 a2=8⇒2^x=8⇒x=3 4.63 5^x-5^x/4=4 5^x=a a-5/a-4=0 a²-4a-5=0 a1+a2=4 U a1*a2=-5 a1=-1⇒5^x=-1 нет решения a2=5⇒5^x=5⇒x=1 4.65 1/9*(1/9)^x-(1/3)^x=0 (1/3)^x *(1/9*(1/3)^x -1)=0 (1/3)^x=0 нет решения 1/9*(1/3)^x=1⇒(1/3)^x=9⇒x=-2 4.80 (2*5)^(x²-1)=10^-3*10^(3x+6) 10^(x²-1)=10^(3x+3) x²-1=3x+3 x²-3x-4=0 x1+x2=3 U x18x2=-4 x1=-1 U x2=4
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