Крыша над головой 4буквы

Обществознание
Крыша над головой 4буквы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кров [пишу, чтобы набрать эти грёбанные 20 символов]
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