Сочинение что я знаю о дне народного единства

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День народного единства в России – это государственный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября. Дата эта была выбрана отнюдь не случайно. Несмотря на свою кажущуюся молодость, исторически День народного единства связан с далекими событиями начала 17-го века, когда в 1612 году Москва, наконец-то, была освобождена от польских интервентов. Именно 4 ноября (22 октября по старому стилю) народное ополчение под предводительством нижегородского воеводы Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского успешно штурмовало Китай-Город, вынудив командование польской армии подписать немедленную капитуляцию. Первым в освобожденный город вступил Дмитрий Пожарский со священной иконой Казанской Божьей Матери в руках. Именно она, как свято верили на Руси, и помогла защитить Государство Московское от польского нашествия.В 1625 году Дмитрий Пожарский в честь Казанской иконы Божьей Матери и победы над поляками на собственные средства возводит на Красной Площади деревянную церковь. Каменный Казанский Собор появился только в 1635 году, он был построен на месте сгоревшей во время пожара Москвы деревянной церкви. В 1649 году царь Алексей Михайлович издал указ, что 4 ноября – это государственный праздник, день Казанской иконы Божьей матери. Праздник отмечали в России вплоть до Революции 1917 года. © http://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/den-narodnogo-edinstva.html