Какие есть сходства и различия между естественным и внутренним оплодотворением?
Биология
Какие есть сходства и различия между естественным и внутренним оплодотворением?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое ( ошибка в том, что они думали, что в отдельных составляющих уже есть плод, а в действительности, только в совокупности могло произойти зачатие плода. второе: первый процесс это естественное оплодотворение, второй процесс искусственное оплодотворение яйцеклетки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Определи, каким стихотворным размером написано стихотворение Бориса Пастернака ??Никого не будет в доме...»: Никого не будет в доме, Кроме суме...
Математика