Какие есть сходства и различия между естественным и внутренним оплодотворением?

Биология
Какие есть сходства и различия между естественным и внутренним оплодотворением?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое ( ошибка в том, что они думали, что в отдельных составляющих уже есть плод, а в действительности, только в совокупности могло произойти зачатие плода. второе: первый процесс это естественное оплодотворение, второй процесс искусственное оплодотворение яйцеклетки.
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