Какие есть сходства и различия между естественным и внутренним оплодотворением?

Гость: Гость:

Первое ( ошибка в том, что они думали, что в отдельных составляющих уже есть плод, а в действительности, только в совокупности могло произойти зачатие плода. второе: первый процесс это естественное оплодотворение, второй процесс искусственное оплодотворение яйцеклетки.