Какие есть виды спорта связанные с использованием доски и катания

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Какие есть виды спорта связанные с использованием доски и катания
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Автор: Гость
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Гость:
Скейтбординг)))))))))
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