Какие функции выполняют соматический и вегетативный (автономный) отделы нервной ??истемы? В чем их сходство и различие?

Биология
Какие функции выполняют соматический и вегетативный (автономный) отделы нервной ??истемы? В чем их сходство и различие?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соматический отдел отвечает за работу скелетных мышц, а вегетативный (автономный) отдел нервной системы отвечает за работу внутренних органов, регулирует обмен веществ, различных желез и гладкой мускулатуры. Работа соматического отдела нервной системы подвластна нашей воле, т.е. мы можем ее контролировать. А вот работу вегетативного отдела нервной системы мы контролировать не можем, она неподвластна нашей воле.  Сходство соматического и вегетативного (автономного) отделов нервной системы заключается в том, что тот и другой имеют центральную и периферические части. Центральная часть расположена, как известно, в головном и спинном мозге, а периферическая часть представлена нервными узлами и, непосредственно, самими нервами.

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