Какие государства существовали на территории Казахстана в 6 - 9 веках

История
Какие государства существовали на территории Казахстана в 6 - 9 веках
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Гость:
Тюрский кганат 552 - 603. Западно-Тюрский каганат 603 - 704.
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