Какие государственные деятели изображены на памятнике ,"Тысячелетие России"?
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Какие государственные деятели изображены на памятнике ,"Тысячелетие России"?
Ответ(ы) на вопрос:
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князь Владимир Святославич князь Рюрик князь Дмитрий Донской князь Иван III царь Михаил Романов Козьма Минин Дмитрий Пожарский Петра I Марфа Посадница Выдающиеся деятели разделены Микешиным на четыре группы: "Просветители" "Государственные люди" "Военные люди и герои" "Писатели и художники".
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