Какие государственные деятели изображены на памятнике ,"Тысячелетие России"?

Гость: Гость:

князь Владимир Святославич князь Рюрик князь Дмитрий Донской князь Иван III царь Михаил Романов Козьма Минин Дмитрий Пожарский Петра I Марфа Посадница Выдающиеся деятели разделены Микешиным на четыре группы: "Просветители" "Государственные люди" "Военные люди и герои" "Писатели и художники".