Какие грибы называют хищными? Как они охотятся? Как их использует человек?

Биология
Какие грибы называют хищными? Как они охотятся? Как их использует человек?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Грибы-хищники (хищные грибы) — грибы, которые ловят и умерщвляют микроскопических животных с помощью специальных ловчих аппаратов. Это специализированная экологическая группа грибов, выделяемая в современной микологии по способу питания грибов — пищей выступают микроскопические животные, улавливаемые грибами. Могут относиться к грибам-сапротрофам, питающимся мертвой органикой, так как в отсутствии добычи питаются как сапротрофы. Некоторые грибы охотятся в воде. нити грибницы образуют выросты в виде колец из трёх реагирующих на прикосновение клеток. Если в такую петлю случайно сунется нематода, они за десятую долю секунды вздуваются в три раза и так туго перетягивают жертву, что она гибнет. Тогда нити гриба прорастают внутрь жертвы и переваривают её.Грибы-хищники можно классифицировать по типу ловушек.Первый тип ловушек — выросты гиф, покрытые клейким веществом.Второй тип ловушек — овальные или шаровидные клейкие головки, сидящие на веточках мицелия. Люди вроде используют в хозяйстве(огород).
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