Какие из этих слов относятся и к мужскому и к женскому роду. скамейка,тревога,сосн??,неженка,корова

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Какие из этих слов относятся и к мужскому и к женскому роду. скамейка,тревога,сосн??,неженка,корова

Автор: Гость