Какие из этих слов относятся и к мужскому и к женскому роду. скамейка,тревога,сосн??,неженка,корова
Русский язык
Какие из этих слов относятся и к мужскому и к женскому роду. скамейка,тревога,сосн??,неженка,корова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Женский род скамейка ,тревога,сосна неженка,корова.Здесь один женский род
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Neil isn't happy with his life----(listen) to his mothers advice he ----- (stay) at schoool and gone on university. he ------( can find )a good job...
Русский язык