Какие из этих слов относятся и к мужскому и к женскому роду. скамейка,тревога,сосн??,неженка,корова

Русский язык
Какие из этих слов относятся и к мужскому и к женскому роду. скамейка,тревога,сосн??,неженка,корова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Женский род скамейка ,тревога,сосна неженка,корова.Здесь один женский род
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