Какие из перечисленных обыкновенных дробей могут быть представлены в виде конечной десятичной дроби.41/10;34/17;1/19;4/13

Алгебра

Какие из перечисленных обыкновенных дробей могут быть представлены в виде конечной десятичной дроби.41/10;34/17;1/19;4/13

Автор: Гость