Какие из перечисленных обыкновенных дробей могут быть представлены в виде конечной десятичной дроби.41/10;34/17;1/19;4/13
Алгебра
Какие из перечисленных обыкновенных дробей могут быть представлены в виде конечной десятичной дроби.41/10;34/17;1/19;4/13
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