Какие из следующих утверждений верны? 1. Если при пересечении двух прямых третьей ??рямой внутренние накрест лежащие углы равны 70, то две прямые параллельны. 2. Через любые три точки проходит ровно одна прямая. 3. Через любые ...

Алгебра
Какие из следующих утверждений верны? 1. Если при пересечении двух прямых третьей ??рямой внутренние накрест лежащие углы равны 70, то две прямые параллельны. 2. Через любые три точки проходит ровно одна прямая. 3. Через любые две точки проходит не менее одной прямой.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2е и 3е точно не верно значит верно 1е
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составте 5 предложений со схемами " п,-а,-п" "п,-а,-п" "п?-а.п" "п!-а.п пожалуеста
Ответить
История
Рассмотрите древнеегипетское изображение Наказание палками. Мог ли избиваемый ч??ловек быть земледельцем, или строителем гробниц, или вельможей? Ес...
Ответить
Литература
Умный мальчик план пересказа
Ответить
Русский язык
Помогите! Прощание ( с кем? На какое время?)
Ответить
Русский язык
Запишите слова в 4 столбика в порядке расположения данных схем.. ????
Ответить