Какие из следующих утверждений верны? 1. Если при пересечении двух прямых третьей ??рямой внутренние накрест лежащие углы равны 70, то две прямые параллельны. 2. Через любые три точки проходит ровно одна прямая. 3. Через любые ...

Алгебра

Какие из следующих утверждений верны? 1. Если при пересечении двух прямых третьей ??рямой внутренние накрест лежащие углы равны 70, то две прямые параллельны. 2. Через любые три точки проходит ровно одна прямая. 3. Через любые две точки проходит не менее одной прямой.

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