Какие из тканей не относятся к образовательным тканям? А) флоэма б) меристема в) хл??ренхима г) камбий д) ксилема е) колленхима

Биология

Какие из тканей не относятся к образовательным тканям? А) флоэма б) меристема в) хл??ренхима г) камбий д) ксилема е) колленхима

Автор: Гость