Какие из тканей не относятся к образовательным тканям? А) флоэма б) меристема в) хл??ренхима г) камбий д) ксилема е) колленхима
Биология
Какие из тканей не относятся к образовательным тканям? А) флоэма б) меристема в) хл??ренхима г) камбий д) ксилема е) колленхима
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Флоэма-проводящая Ксилема-тоже проводящая Камбий-образовательная
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