Какие из точек А(-4;1) В(8;0,5) С(0;0) D(0,01;-400) E(16;1/4) F(40;0,1) G(1000;-0,004) К(-0,004;-1000) принадлежит графику функции у=-4/х?помогите пж!
Алгебра
Какие из точек А(-4;1) В(8;0,5) С(0;0) D(0,01;-400) E(16;1/4) F(40;0,1) G(1000;-0,004) К(-0,004;-1000) принадлежит графику функции у=-4/х?помогите пж!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данному графику принадлежат точки:А,D,G. Если требуется док-во,то просто первую координату точки подставь в уравнение графика вместо х,а вторую вместо у,и если будет равенство,тогда принадлежит. Например:точка А:1=-4/-4 да=>принадлежит))
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