Какие известные фортепианные пьесы написаны в форме периода?
Музыка
Какие известные фортепианные пьесы написаны в форме периода?
Ответ(ы):
Гость:
Ф.Шопен, прелюдия ми-минор, Ф.Шопен, прелюдия Ля-мажор.
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