Какие клетки моллюска способствуют образованию раковины и жемчуга (у двустворчатых)

Биология
Какие клетки моллюска способствуют образованию раковины и жемчуга (у двустворчатых)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аковины моллюсков представляют собой сложную минерально-органическую систему. Образование раковин происходит в три этапа. В ходе первого этапа мантия - кожистый покров, в который заключено слизистое тело моллюска, выделяет в полость органическое вещество, так называемую матрицу. Второй этап состоит в откладывании матрицы на внутренней поверхности кожистого покрова и образовании на ней кристаллических зародышей карбоната кальция. В течение третьего этапа происходит рост кристаллов и формирование кристаллических слоёв раковины. Полость между мантией и телом моллюска заполнена жидкостью. Она содержит те же элементы, и в тех же пропорциях, которые имеются в крови моллюска. Органическая матрица - субстрат, на котором происходит кристаллизация карбонатов кальция с образованием минеральной части раковины. По сравнению с полостной жидкостью состав матрицы более сложен: это в основном различные белки и сложные аминокислоты. Различия в биохимическом составе слоём матрицы зависят от неодинакового содержания в последних ионов кальция. Они влияют не только на состав и расположение минеральных слоёв раковины, но и лежат в основе различного строения жемчужин. Органическая часть матрицы, остающаяся после растворения минерального скелета, представляет собой мягких слоистые мембраны "кружевного" строения, заметные только под электронным микроскопом. Со временем органическая структура матрицы распадается. В теле моллюска кальций находится в двух формах: связанной и ионной. Связанный кальций не участвует в построении раковины. Он обнаруживается вместе с органическим веществом в ткани мантии в виде мельчайших гранул. Это - неактивный кальций. В соединениях с органическим веществом он является только потенциальным источником для использования его моллюском. Раковина моллюска строится из ионного кальция. Поступление его в организм моллюска происходит таким образом. Растворённые в воде соединения кальция интенсивно поглощаются слизью на жабрах моллюсков. Попадая в кишечник животного, слизь под действием ферментов расщепляется, кальций при этом освобождается и током крови переносится в полостную жидкость. Здесь в присутствии органических веществ кальций взаимодействует с углекислотой образуя минеральную фазу. Последняя. В зависимости от состава и строения матрицы принимает форму одного из карбонатов кальция (кальцита или арагонита) . Углекислота накапливается в организме моллюска в результате сложных химических реакций, протекающих в клетках. Раковина нарастает сверху. Первым формируется наружный слой раковины - периостракум, последним - внутренний её слой, называемый гипостракум. Непосредственно на поверхности раковины кальций не образуется. Поверхность периостракума состоит из дубильных органических веществ, устойчивых к действию кислот и щелочей. Они предохраняют раковину от растворения. Повышенной содержание кальция в организме моллюска обусловлено не только значительным количеством элемента в водной среде, а и необходимостью накопления его во время интенсивного роста раковины, то есть кальций не только интенсивно накапливается, но и не менее интенсивно расходуется на постройку раковины.
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