Какие национальные парки Канады обозначены на комплексной карте?

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В Канаде около 50 национальных парков, которые ставят своей задачей охрану природы. На комплексной карте нанесены такие парки: Ауюиттук, Вуд-Баффало, Наханни, Клуэйн, Принс-Альберт, Джаспер. Наибольшим за площадью среди них - Вуд-Баффало. Здесь охраняются участки хвойных лесов и травянистых прерий. В этом парке сосредоточено наибольшее в Северной Америке стадо бизонов. Также живут огромное количество других птиц и животных.