Какие окончания в наст. в., прошед. в., буд.в.

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Какие окончания в наст. в., прошед. в., буд.в.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наст.вр -ет прош.вр суфф -л-  буд -ать кажется так)))  
Гость:
в  наст.  вр.окончание -ет,-ит. в  прошед.вр.-ил,-ал. в  будущ.вр.-ете,-ешь 
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