Какие окончания в наст. в., прошед. в., буд.в.
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Какие окончания в наст. в., прошед. в., буд.в.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наст.вр -ет прош.вр суфф -л- буд -ать кажется так)))
Гость:
в наст. вр.окончание -ет,-ит. в прошед.вр.-ил,-ал. в будущ.вр.-ете,-ешь
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